34 penalties tirés, un raté décisif de... Castagne: une séance de tirs au but tourne au surréalisme en Angleterre

Fulham a été éliminé de la Coupe de la Ligue anglaise mardi. Les Cottagers se sont inclinés en 16e de finale face à Preston, pensionnaire de Championship. Le score était de 1-1 à l'issue du temps réglementaire et la qualification s'est jouée lors d'une spectaculaire séance de tirs au but, remportée 16-15 par Preston.

Titulaire à droite de la défense des Cottagers, Timothy Castagne a disputé l'intégralité de la rencontre. Aux tirs au but, le latéral a réussi sa première tentative mais a manqué sa deuxième, la 17e de son équipe. Juste ensuite, le joueur de Preston Ryan Ledson a réussi son tir et envoyé son club en huitièmes de finale.

À lire aussi Quadruplé de Kane, une victoire 9-2: le festival inouï du Bayern Munich de Kompany contre Zagreb en Ligue des Champions

Dans le temps réglementaire, Ledson avait ouvert le score (35e) et Reiss Nelson avait égalisé à l'heure de jeu (61e). Dans le même temps, Everton et Orel Mangala ont également pris la porte après la défaite aux tirs au but face à Southampton (1-1, 5-6 t.a.b.). Titulaire, le Diable Rouge a joué l'intégralité de la rencontre.