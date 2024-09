Quadruplé de Kane, une victoire 9-2: le festival inouï du Bayern Munich de Kompany contre Zagreb en Ligue des Champions

Pour la première européenne du Belge Vincent Kompany sur le banc du Bayern Munich, les Bavarois ont offert un festival offensif avec un quadruplé d'Harry Kane (19e, 57e, 73e, 78e), un doublé de la recrue française Michael Olise (38e, 61e) et des buts de Raphaël Guerreiro (33e), Leroy Sané (85e) et Leon Goretzka (90e+2). Après une saison vierge de titre, une première depuis 2011, le Bayern compte bien retrouver son statut de machine à gagner et fait tout pour en ce début de saison. Leader de la Bundesliga après trois victoires en trois journées, les Allemands prennent aussi la tête de cette Ligue des champions en forme de championnat à 36 équipes grâce à la différence de buts.

Le demi-finaliste de la dernière édition a tout de même tremblé quand, en début de deuxième période, le Dinamo Zagreb a inscrit deux buts en deux minutes par Petkovic et Ogiwara (48e, 50e) pour revenir à 3-2. Mais les joueurs de Kompany ont vite repris leur course en avant. Harry Kane a inscrit trois de ses quatre buts sur pénalty, mais pour le spectacle on retiendra plutôt la superbe demi-volée de Guerreiro sur une remise de la poitrine de Jamal Musiala, le tir enroulé de Sané ou encore la tête plongeante de Goretzka.

L'addition aurait pu être encore plus salée pour les Croates, qui ont vu l'arbitre refuser logiquement deux autres buts bavarois pour des positions de hors-jeu.