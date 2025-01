4 Belges dans le top 100, deux Diables Rouges à près de 100 millions d'euros: voici les joueurs les plus chers du monde

Comme souvent, en début de mercato, l'Observatoire du Football a décidé de dévoiler un classement des joueurs les plus chers du monde. Ce top 10 permet de situer le prix estimé de certaines des plus grandes stars du ballon rond.

À lire aussi Grosse surprise en Espagne: le Barça pourra finalement faire jouer Dani Olmo et Pau Victor

Au sommet de ce classement, on retrouve Jude Bellingham. Âgée de 21 ans, la star du Real Madrid est cotée à 251.4 millions d'euros. Il devance Erling Haaland et Vinicius, avec des prix de 221,5 et 205.7 millions d'euros. Lamine Yamal est estimée à 180,3 millions d'euros, tandis que Kylian Mbappé referme le top 5 avec ses 175,2 millions d'euros. on notera aussi la bonne place de Florian Wirtz, très courtisé pour cet été, qui est évalué à 151.2 millions d'euros.