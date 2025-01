Grosse surprise en Espagne: le Barça pourra finalement faire jouer Dani Olmo et Pau Victor

Le FC Barcelone a été autorisé mercredi à faire rejouer son meneur de jeu Dani Olmo et le jeune Pau Victor, dont les licences avaient été annulées par la Liga faute de garanties financières suffisantes, par une décision du Conseil Supérieur des Sports espagnol.

Criblé de dettes, et avec une masse salariale encore trop importante pour ses moyens actuels, le FC Barcelone avait profité de la blessure de son défenseur Andreas Christensen fin août pour inscrire temporairement Olmo, recruté pour près de 60 millions d'euros après avoir brillé à l'Euro-2024 remporté avec l'Espagne, ainsi que le jeune Pau Victor. Leurs licences arrivant à expiration au 1er janvier, et sans garanties financières suffisantes, la Liga a retiré les deux Espagnols de la liste des joueurs inscrits dans le groupe professionnel catalan.

Cette mesure provisoire "suspend l'annulation des licences sportives des joueurs susmentionnés" et en maintient également la validité jusqu'à l'issue du litige, écrit l'instance dépendant du ministère de l'Éducation et des Sports dans un communiqué. Les deux joueurs, qui font partie du groupe barcelonais pour disputer la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite, ne sont pas sur la feuille de match pour la demi-finale face à l'Athletic Bilbao (20h00) mais pourraient retrouver les terrains dimanche en cas de qualification pour la finale.

"Licences expirées"

Après avoir perdu deux recours en justice visant à obtenir de nouvelles licences pour Olmo et Victor la semaine dernière, le Barça a donc tenté de trouver des fonds et vendu l'exploitation de sièges VIP au Camp Nou, encore en travaux, pour un montant estimé à 100 millions d'euros sur 20 ans, à des sociétés qataries et émiraties.

Le club n'a cependant pas respecté le délai fixé par la Liga, qui affirme n'avoir reçu les documents que seulement le 3 janvier. L'instance a ensuite confirmé que le FC Barcelone avait apporté, grâce à cette nouvelle rentrée d'argent, assez de garanties pour respecter le fair-play financier et pouvoir fonctionner normalement, mais que les licences d'Olmo et Victor avaient bien expiré, le règlement actuel empêchant les joueurs "d'obtenir une licence dans le même club auquel ils étaient déjà liés" au cours d'une saison.

Selon les médias espagnols, le FC Barcelone estime que cette règle est obsolète et qu'il devrait être autorisé à enregistrer le duo puisqu'il dispose désormais des fonds nécessaires et que la fenêtre de transfert est ouverte. Les deux joueurs vont donc pouvoir rejouer sous le maillot blaugrana, le temps que les instances du football espagnol fassent évoluer leurs règlements face à ce cas inédit.