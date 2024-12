"75 minutes fantastiques": Pep Guardiola jubile après le retour en force de Kevin De Bruyne

Après sept matches de suite sans victoire toutes compétitions confondues, Manchester City a renoué avec le succès mercredi soir face à Nottingham Forest en championnat (3-0). Un succès qui porte la marque de Kevin De Bruyne, auteur d'un but et d'un assist. "Je suis tellement content pour lui", a réagi Pep Guardiola, l'entraîneur des Cityzens, après la rencontre.

Mercredi, De Bruyne a fêté sa première titularisation depuis le mois de septembre. Le Diable Rouge avait disputé des bribes de matchs ces dernières semaines après une blessure musculaire.

À lire aussi Le capitaine est de retour pour sauver le navire: Kevin De Bruyne buteur et passeur pour sa première titularisation en deux mois et demi

"La saison dernière, il a été blessé plusieurs mois et cette saison aussi. Je suis content qu'il soit de retour. Il s'est battu, a travaillé dur et montré qu'il était au point physiquement. Sa montée à Anfield (lors de la défaite 2-0 à Liverpool dimanche, ndlr.) était très bonne et aujourd'hui (mercredi, ndlr.), ses 75 minutes ont été fantastiques", a déclaré Guardiola.