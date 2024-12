Le capitaine est de retour pour sauver le navire: Kevin De Bruyne buteur et passeur pour sa première titularisation en deux mois et demi

Kevin de Bruyne a délivré une passe décisive et inscrit un but lors de la victoire de Manchester City face à Nottingham Forest.

Avec six défaites et un match nul lors des sept dernières rencontres, le bateau Manchester City tanguait dangereusement. Mais bonne nouvelle pour les skyblues, le capitaine Kevin De Bruyne est de retour, et il ne compte pas sombrer avec le navire. Ce mercredi soir, face à Nottingham Forest, le Diable Rouge a directement lancé les hostilités avec un coup de tête rageur, finalement dévié par Bernardo Silva pour ouvrir le score dès la huitième minute de jeu.

Une vingtaine de minutes plus tard, KDB a fait parler la poudre. Servi dans le rectangle par un autre revenant, Jérémy Doku, De Bruyne a montré qu'il n'avait rien perdu de son sang-froid et a conclu d'une frappe puissante proche de la lucarne.