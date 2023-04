Ambiance dans le foot italien: un assistant d'Allegri s'en prend violemment à Luciano Spalletti, l'entraîneur de Naples

Ce week-end se déroulait la rencontre très attendue entre la Juventus et Naples, à l'occasion de la 31ème journée du championnat italien. Le match a fait beaucoup de bruit, notamment à cause de l'arbitrage. En effet, la Juve s'est vue refuser -entre autres- un but par le VAR à la 83e minute pour une faute, avant d'encaisser quelques instants plus tard, synonyme de défaite 0-1.

Une décision qui a énervé les joueurs de la Vieille Dame et leurs supporters. Et ce n'est pas tout : d'après les informations du média italien La Stampa, un assistant de Massimiliano Allegri aurait insulté Luciano Spalletti.