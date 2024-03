Amical: la France corrige le tir contre le Chili

Tout n'a pas été parfait, avec encore un départ manqué coûtant un but de Marcelino Nuñez (6), un match quelconque de Kylian Mbappé, sifflé par une partie du Vélodrome, et de nouvelles frayeurs en défense.

Mais les Bleus ont marqué de jolis buts par Youssouf Fofana (19), Randal Kolo Muani (25) et Olivier Giroud (73), son 57e en sélection, et rendu une copie plus convaincante que contre l'Allemagne, samedi. Ce n'était pas difficile.

Les hommes de Didier Deschamps bouclent leur mois de mars sur une victoire, avant la liste pour l'Euro, dévoilée à la mi-mai.

Elle est connue pour l'essentiel des 23 joueurs, mais certains ont marqué des points à Marseille, à commencer par les deux premiers buteurs.