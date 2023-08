Angleterre: Arsenal lance sa saison en remportant le Community Shield

Battus trois fois par les Citizens en 2023, les joueurs de Mikel Arteta ont cette fois fait jeu égal et profité des difficultés habituelles de Manchester City dans ce match de prestige, qui inaugure traditionnellement la saison anglaise.

Le vice-champion d'Angleterre Arsenal a battu le champion Manchester City aux tirs au but (1-1, 4-1) dimanche au Wembley Stadium, et envoyé un signal à son principal rival pour la saison de Premier League, qui débute vendredi prochain.

Les Citizens, souvent poussifs au mois d'août, avaient déjà laissé échapper ce bouclier l'an dernier contre Liverpool (3-1) et l'année précédente contre Leicester (1-0).

Pour son premier match officiel depuis la finale de Ligue des champions gagnée contre l'Inter Milan (1-0, le 10 juin), City a essentiellement contenu Arsenal en première période, en jouant bas, tout en contrôlant le ballon (aucun tir cadré avec 62% de possession). Seules les frappes lointaines de Rodri (14e, 44e) ont apporté un semblant de danger.

Avec trois de ses nouvelles recrues (l'arrière gauche Jurriën Timber, le milieu défensif Declan Rice et l'attaquant Kai Havertz), Arsenal aurait mérité de mener au score à la pause, notamment après une double occasion pour Havertz et Martinelli (25e), un tir dévissé de Saka (36e) et une nouvelle frappe contrée de Havertz (40e).