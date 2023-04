Après l'humiliation subie par Manchester United face à Séville, une légende du football s'en prend à Jadon Sancho

La semaine passée, MU, qui menait 2-0 après 20 minutes à domicile, a laissé les Sévillans recoller au score en toute fin de match (2-2). Hier, le résultat a été bien plus mauvais pour les Red Devils. En déplacement à Séville, ils se sont complètement écroulés : 3-0, score sans appel.

Hier, pendant le match, Jamie Carragher s'est attaqué à Jadon Sancho dans un tweet devenu viral : "Antony a fait plus en [à peine] 6 mois que Jadon Sancho en deux ans. Pourtant, Antony reçoit énormément de critiques et Sancho très peu..."

Jadon Sancho a joué 45 minutes et n'a pas réussi à se mettre en valeur, alors que son opposant direct, le latéral droit Jésus Navas, a 37 ans... L'entraîneur mancunien, Erik Ten Hag, a décidé de mettre fin à ce triste spectacle et de sortir son ailier prématurément, dès la mi-temps.

Si De Gea et Maguire se sont encore tristement distingués, un autre joueur a fait tout le contraire et semblait même invisible.

Pour rappel, Sancho a été recruté pour 85 millions d'euros par Manchester United au Borussia Dortmund en juillet 2021. Depuis, le jeune Anglais (23 ans) n'est plus que l'ombre de celui qu'il était en Allemagne. Selon le site de statistiques Whoscored, Sancho a marqué 5 petits buts et donné 2 assists en 31 apparitions toute compétition confondue cette année. Des stats moins bonnes que celles de son concurrent direct Antony, recruté cet été à l'Ajax Amsterdam.

Les supporters mancuniens semblent partager l'avis de Jamie Carragher :"D'habitude je ne suis pas d'accord avec toi, mais là tu dis vrai" répond un fan. Un autre va également dans ce sens "Mon Dieu je t'aime. Pour une fois, tu as raison, mais laisse-les faire les aveugles". Un autre estime que Jadon Sancho est protégé par les médias et les fans anglais car il l'est également.