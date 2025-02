Arbitrage désastreux, trois buts dans la vue: Anderlecht perd des plumes contre le Fenerbahce en Europa League

Anderlecht se déplaçait au Fenerbahce, en Turquie, dans le cadre des barrages de l'Europa League. Les Mauves faisaient face à un vrai test, contre une équipe en forme et très dangereuse. Cela s'est confirmé, avec une lourde défaite 3-0 pour Anderlecht.

Anderlecht savait qu'il allait falloir aller au combat, ce jeudi soir, en barrage de l'Europa League. Contre le Fenerbahce, les Mauves espéraient rester en vie et pourquoi pas rentrer à la maison avec un petit avantage mathématique avant le retour.

Les Bruxellois pensaient pouvoir égaliser sur penalty, mais l'arbitre et la VAR leur refusaient cette opportunité en or malgré une faute de main flagrante de Fred. Pourtant intéressant dans le jeu, le club bruxellois était finalement crucifié juste avant la pause, malgré une faute possible sur Degreef au début de l'action.

Dzeko, qui a eu besoin de s'y prendre à deux fois, faisait 2-0 à la 42ème. En-Nesyri, d'une tête ravageuse, faisait lui aussi la différence à la 57ème minute pour faire 3-0.

Un voyage en Turquie à oublier pour le Sporting, qui sera condamné à un véritable exploit lors du barrage retour, programmé jeudi prochain à Bruxelles.