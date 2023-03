Bleus: Mbappé-Griezmann, connexion entre patrons

Le capitaine et son lieutenant. Buteurs et complices, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont éclairé le Stade de France contre les Pays-Bas (4-0) vendredi, offrant aux Bleus un nouvel élan en direction de l'Euro-2024.

Les deux attaquants avaient commencé la semaine internationale avec le même objectif individuel: le brassard de capitaine, laissé vacant par Hugo Lloris et finalement récupéré, sans surprise, par le Parisien de 24 ans.