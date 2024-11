Bonne nouvelle pour De Bruyne et Doku: Pep Guardiola est sur le point de prolonger à Manchester City

Le Catalan de 53 ans, arrivé en 2016, a remporté avec le club mancunien six titres de Premier League et une Ligue des champions en 2023. Son contrat arrivait à échéance à la fin de la saison mais une option d'une année supplémentaire devrait être activée, selon The Athletic et le compte X du journaliste italien Fabrizio Romano.

Les champions en titre d'Angleterre, qui reprennent la compétition samedi après la trêve internationale avec la réception de Tottenham, restent sur une série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, une première sous l'ère Guardiola. City est actuellement deuxième de Premier League, à cinq points du leader Liverpool.