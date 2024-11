Kevin De Bruyne revient... mais perd encore: Manchester City poursuit sa série noire et s'enfonce dans la crise

Manchester City a été surpris 2-1 lors de son déplacement à Brighton, samedi, lors de la 11e journée de Premier League. Après l'ouverture du score par Erling Haaland (23e, 0-1), Brighton a émergé en fin de match grâce à Joao Pedro (78e, 1-1) et Matt O'Riley (83e, 2-1).

Les Citizens, avec Kevin De Bruyne sur le banc et Jérémy Doku non repris, ont largement dominé la première heure de jeu et menaient tout naturellement au score. C'est l'inévitable Erling Haaland, sur une contre-attaque, qui mettait les siens aux commandes (23e, 0-1).

En seconde période, Brighton a, petit à petit, repris des couleurs au point de renverser la vapeur dans la dernière demi-heure. Dans le dernier quart d'heure, deux buts tombés en l'espace de quelques minutes permettaient à l'équipe côtière de passer devant, Joao Pedro égalisant (78e, 1-1) avant que Matt O'Riley n'assomme City (83e, 2-1). Deux joueurs venus du banc ont infligé à City sa quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Kevin De Bruyne est monté au jeu (74e), sans parvenir à se montrer décisif.