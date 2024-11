Ce serait sensationnel: Neymar pourrait quitter l'Arabie Saoudite et revenir au Brésil

Ce serait d'ores et déjà l'un des transferts de l'année. Selon la presse brésilienne, Neymar pourrait quitter Al-Hilal dans les prochains mois pour retourner à Santos, son club formateur, au Brésil.

Neymar va plus que probablement changer d'air. Freiné par des blessures, le Brésilien n'a jamais su trouver ses repères et enchaîner les matchs avec Al-Hilal, qui l'a recruté en août 2023 en lui offrant un contrat colossal. Gravement blessé au genou il y a un an, Neymar avait fait son retour mi-octobre avant de se blesser à nouveau, moins gravement, il y a quelques jours. Il sera absent, au moins, jusqu'à la mi-décembre.

Mais selon le journaliste brésilien César Luis Merlo, qui travaille notamment pour TyC Sports, l'attaquant de 32 ans a déjà trouvé son futur employeur. Son contrat expirant en 2025, il préparerait ainsi un incroyable retour au Brésil.