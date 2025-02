C'est terminé: Philippe Clement n'est plus l'entraîneur des Rangers

Philippe Clement n'est plus l'entraîneur des Rangers. Le technicien de 50 ans a été renvoyé dimanche, au lendemain d'une défaite face à St. Mirren (0-2), comme l'a annoncé le club écossais par un bref communiqué sur les réseaux sociaux.

Au total, l'ancien entraîneur de Bruges et de Genk a dirigé 86 matchs des 'Gers depuis son arrivée le 15 octobre 2023, et il a remporté une Supercoupe lors de sa première saison.

"Le Rangers FC confirme avoir cessé sa collaboration avec l'entraîneur de l'équipe première, Philippe Clement. Le club aimerait sincèrement remercier Philippe pour son travail et son engagement pendant la période passée à la tête de l'équipe", racontait le communiqué.

Clement n'a pu résister aux résultats insuffisants conquis ces derniers mois. En championnat, le club pointe à 13 points de son rival historique, le Celtic, et il vient d'essuyer une défaite peu reluisante face à St. Mirren, le 6e du Premiership écossais. L'ancien Diable Rouge avait succédé à l'Anglais Michael Beale, qui avait quitté le club le 1er octobre 2023 et avait temporairement été remplacé par le Nord-Irlandais Steven Davis.