"Des erreurs ont été commises": le doux euphémisme de Todd Boehly, président de Chelsea, après la saison complètement ratée de son club

Quelques jours après l'élimination de Chelsea en Ligue des Champions, Todd Boehly, le malheureux président du club, a convié des investisseurs, banquiers et associés lors d'une conférence privée. Il a reconnu que des erreurs ont été commises lors de la saison en cours, sans donner plus de détails.

Presque 12 mois plus tard, il était temps de tirer un premier bilan. Et quel bilan... Depuis le rachat, le quotidien des Blues a été rythmé par quelques hauts, mais surtout des bas. Le milliardaire a reconnu que "des erreurs ont été commises", un doux euphémisme.

Cette rencontre entre l'entrepreneur et ses paires a également permis de les rassurer et de se projeter dans la saison à venir. Parmi les invités, se trouvait Anthony Gutman, banquier d'affaires chez Goldman Sachs, banque impliquée dans le rachat de Chelsea. Ni lui ni Boehly n'ont souhaité faire plus de commentaires après cette réunion.