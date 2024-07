Euro-2024: la Turquie surprend l'Autriche grâce au doublé du défenseur Demiral

Et pourtant, ils ont joué avec un supplément d'âme mardi pour surprendre l'une des équipes les plus séduisantes du début de tournoi, qui avait terminé première devant la France dans le groupe D.

La défense autrichienne a cafouillé en voulant dégager et le ballon a échoué sur Merih Demiral. Le défenseur l'a torpillé à bout portant dans les filets, et les supporters turcs ont craqué leur premier fumigène de la soirée pour l'un des buts les plus rapides d'un Euro (57 secondes).

Pour l'Autriche, qui avaient remporté 14 de ses 19 derniers matches, et souhaitait atteindre ses premiers quarts de finale dans un Euro, la situation était inhabituelle.

- A rebours -

Les hommes de Ralf Rangnick se sont jetés à corps perdu dans la bataille pour égaliser le plus vite possible. D'ailleurs ils auraient pu y parvenir quelques instants plus tard, sur un corner très similaire, mais le ballon filait sur la ligne de but, narguant Christoph Baumgartner.