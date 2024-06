Euro-2024: l'Angleterre fait tourner et enfonce la Bosnie en amical

L'Angleterre a fait craquer la Bosnie-Herzégovine 3-0 avec trois buts en seconde période lundi à Newcastle pour son premier match de préparation à l'Euro-2024, avec un visage rajeuni et inexpérimenté censé aider Gareth Southgate dans ses derniers arbitrages.

Le sélectionneur des "Three Lions", parmi les grands favoris du tournoi en Allemagne (14 juin - 14 juillet), devait naviguer entre l'absence de titulaires blessés, ou absents comme le Madrilène Jude Bellingham, et la nécessité de voir à l’œuvre son banc et son arrière-banc.