Euro-2025 féminin: pour la Française Katoto, les efforts paient

L'attaquante des Bleues, Marie-Antoinette Katoto, buteuse vendredi contre l'Angleterre (2-1), a multiplié les efforts et les courses, signe d'une bonne forme physique qui arrive à point nommé à deux mois des Jeux olympiques et avant de retrouver mardi (21h00) les championnes d'Europe.

Visiblement fatiguée, elle a évoqué un match "avec beaucoup d'efforts, pas facile, un match que tu n'aimes pas trop quand tu es attaquante".

D'abord bien prise par la charnière Millie Bright - Leah Williamson, l'attaquante de 25 ans a été utile par son jeu de remise dos au but et de fixation. Pour se sortir de cette tenaille, elle a multiplié les efforts et a fait parler son physique, tout en réalisant des déplacements intelligents et sans compter ses courses défensives.

Très peu servie, l'avant-centre a donné la victoire aux Bleues d'une superbe reprise en pivot, en se défaisant parfaitement du marquage de Jessica Carter.