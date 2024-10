Foot: Après un an d'absence, Neymar a rejoué

La star brésilienne, 32 ans, s'était blessé au ligament croisé et au ménisque le 17 octobre 2023 avec le Brésil en match des qualifications pour le Mondial-2026 contre l'Uruguay.

Après plus d'un an d'absence en raison d'une grave blessure, Neymar a rejoué en compétition officielle lundi soir, entrant en jeu à la 77e du match de Ligue des champions asiatique remporté par son club saoudien d'Al-Hilal à Al-Aïn, aux Emirats arabes unis (5-4).

"Je sais que vous êtes impatients, je le suis aussi, et le 21 octobre, je suis de retour", avait-il annoncé dans une vidéo publiée dimanche par le club saoudien. "Je suis revenu à chaque fois que je me suis blessé, et je ne reviens pas à moitié", a-t-il prévenu.

Neymar dit s'être fixé plusieurs objectifs jusqu'à la Coupe du monde 2026 au Mexique, Canada et États-Unis. Les prochains matches de la sélection brésilienne en éliminatoires sont programmés en novembre.

Son absence n'a pas affecté les résultats de son nouveau club, qui a remporté la saison dernière le championnat saoudien pour la 19e fois. Ni ceux de la Seleçao, qui a remonté la pente avec deux victoires consécutives contre le Chili (1-2) et le Pérou (4-0), désormais classée quatrième.