Foot: Laurent Blanc retrouve Karim Benzema à Al-Ittihad

Douze ans après l'avoir dirigé à l'Euro-2012 sous les couleurs de l'équipe de France, l'ancien sélectionneur va de nouveau avoir l'ex-Madrilène sous ses ordres. Depuis cette date et l'élimination des Bleus en quarts de finale contre l'Espagne (2-0), futur lauréat de l'épreuve, Benzema est devenu une star mondiale, remportant cinq Ligue des champions avec le Real Madrid et le Ballon d'Or en 2022 avant de céder aux sirènes des pétrodollars saoudiens l'an dernier.

La carrière de Blanc (58 ans) sur le banc a elle été beaucoup plus sinueuse après ce bref passage à la tête des Tricolores (2010-2012). L'ex-défenseur champion du monde (1998) et d'Europe (2000) a connu la gloire nationale mais pas de consécration européenne avec le PSG (2013-2016) avant une pige au Qatar à Al-Rayyan (entre décembre 2020 et février 2022) et une expérience douloureuse à l'OL.

Nommé en octobre 2022 par Jean-Michel Aulas, "le Président" a effectué une deuxième partie de saison 2022-2023 plutôt prometteuse mais a fait les frais de la cession du club lyonnais à l'homme d'affaires américain John Textor.

Lanterne rouge au bout de quatre journées au début de l'exercice suivant, il est démis de ses fonctions pour être remplacé par l'Italien Fabio Grosso, autre vainqueur de la Coupe du monde (2006).