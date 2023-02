Foot: Robin Le Normand a entamé les démarches pour jouer avec l'Espagne

Le défenseur français de la Real Sociedad Robin Le Normand, qui n'a jamais été appelé en équipe de France, a entamé les démarches pour obtenir la nationalité espagnole et évoluer avec la Roja, a affirmé à l'AFP une source au sein de la fédération espagnole.

"Adios" Sergio Ramos, bonjour Robin Le Normand ! Quelques jours après avoir indiqué à la légende espagnole Sergio Ramos qu'il ne comptait plus sur lui en équipe nationale, le nouveau sélectionneur Luis De la Fuente a approché Robin Le Normand, qui a donné son feu vert pour une naturalisation.

Un processus similaire à celui qui avait vu Aymeric Laporte atterrir au sein de la Roja en 2021 et s'envoler avec l'Espagne au Qatar pour le Mondial-2022.

Robin Le Normand, formé à Brest, a atterri sur la côte basque en 2016, à 19 ans, après avoir été écarté par le Stade Brestois. Il a passé deux saisons et demie avec l'équipe B de la Real Sociedad, avant d'être appelé avec les pros, où il a fait son trou.

Aujourd'hui, Le Normand est l'un des défenseurs les plus redoutés d'Espagne : il a remporté la Coupe du Roi avec la Real en avril 2021, il a été nommé joueur du mois au sein de LaLiga en octobre 2021, et il est actuellement l'un des piliers de la formation basque, qui joue les trouble-fêtes au sommet du classement (3e derrière le Real Madrid et le FC Barcelone mais devant l'Atlético Madrid).

Mais avec cette procédure exceptionnelle, le Conseil supérieur des sports espagnol (équivalent du secrétariat d'Etat aux Sports en France) peut demander de la naturaliser sur décret royal (article 21 du Code civil espagnol), comme ce fut le cas le 11 mai 2021 pour Aymeric Laporte.

Une source de la fédération espagnole a toutefois affirmé à l'AFP qu'il paraît difficile que Robin Le Normand puisse être naturalisé à temps pour être convoqué lors de la fenêtre internationale de fin mars, où l'Espagne devra affronter la Norvège d'Erling Haaland et l'Ecosse dans le cadre des qualifications à l'Euro-2024.

Grâce à l'accord de double nationalité entre la France et l'Espagne entré en vigueur en avril 2022, le joueur n'aura pas besoin de renoncer à sa nationalité française pour autant.

"Je remercie vraiment l'Espagne pour l'opportunité qu'elle m'a donnée, au travers de la Real Sociedad, de jouer chez les professionnels, opportunité que je n'ai pas eue en France. (...) Mais je suis Français et je me sens ainsi, et mon objectif est de jouer avec la sélection française, qui est ma sélection", avait pourtant affirmé le défenseur fin octobre dans le quotidien sportif espagnol As.