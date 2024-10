Foot: un pas de plus vers un Paris FC version Arnault et Red Bull, la Ligue 1 se réjouit

"Le Paris FC va écrire une nouvelle page de sa riche histoire avec la famille Arnault et Red Bull, qui est également entré en négociations pour l’acquisition d’une participation minoritaire", explique un communiqué conjoint d'Agache et du PFC.

La famille Arnault, via sa holding Agache, a annoncé jeudi entrer "en négociations exclusives en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le Paris FC", un pas de plus vers le rachat de ce qui devrait devenir le deuxième grand club de football de la capitale et un potentiel rival pour le PSG.

La holding précise être "conseillée" par le géant autrichien des boissons énergisantes, déjà bien implantée dans le monde du football, avec des clubs connus pour la qualité du développement des jeunes joueurs, tels que le RB Leipzig ou Salzbourg.

Avec cette future acquisition, précise Agache, "une double ambition" anime la famille Arnault, dont le patriarche Bernard occupe régulièrement la tête des classements de presse des plus grandes fortunes mondiales: "inscrire durablement les équipes masculines et féminines dans l’élite du football français et dans le cœur des Parisiens".

"Par son parcours et son histoire, le Paris FC incarne une autre facette du football dans la capitale", ajoute la holding, assumant son désir de mettre fin à une anomalie française, seule nation européenne ou presque dont la capitale ne compte qu'un seul club de premier plan et, in fine, de concurrencer à terme, le Paris SG.