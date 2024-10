Il aurait pu devenir le joueur le plus cher de tous les temps: le Barça aurait refusé une offre XXL pour une de ses pépites

Déjà détenteur de la plus grosse vente de l'histoire du football lorsque Neymar s'est libéré de sa clause de 220 millions d'euros pour rejoindre le PSG en 2017, le Barça aurait pu encore récolter un pactole.

Dans un entretien donné au média de son club, Barça One, Joan Laporta a affirmé avoir refusé une offre de 250 millions d'euros pour Lamine Yamal. "Écoutez, un club est venu me voir pour acheter Lamine Yamal pour 250 millions d'euros et j'ai dit non il y a 6 mois", a-t-il confié