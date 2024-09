Il dribble le gardien, marque un joli but mais... se fait huer par tout le stade: l'étrange soirée d'Eden Hazard à Lens

Eden Hazard a participé hier à un match caritatif avec d'autres légendes du football, à Lens, dans le stade Bollaert. Hué par une partie du public, le Belge a tout de même inscrit un but.

Eden Hazard, on le sait, n'est jamais opposé à un petit retour éphémère sur les terrains de football. Ce fut encore le cas hier soir, lorsqu'il a participé à un match caritatif à Lens, en compagnie d'autres grands joueurs du passé. L'ancien Diable Rouge a même joué en très bonne compagnie, puisqu'il avait à ses côtés Didier Deschamps et même Samir Nasri.

La rencontre, jouer à stade Bollaert de Lens, ne s'est pas passée si calmement pour notre compatriote. Venu de Lille, un club rival, Hazard n'est pas le plus populaire auprès des fans lensois, qui l'ont régulièrement sifflé. Même sur son but, où il a joliment éliminé le gardien avant de marquer. Pour bien enfoncer le clou, Hazard et ses équipiers se sont finalement incliné 6-5.

Ce n'était pas une grande soirée pour Eden Hazard, qui a pris sa retraite et profite de sa famille depuis lors.