Il plante ses joueurs pour aller skier et se fait virer... sur les pistes: la folle histoire derrière le licenciement de l'entraîneur du Bayern

Julian Nagelsmann n'est donc plus l'entraîneur du Bayern Munich. L'Allemand a été remplacé par Thomas Tuchel avec effet immédiat, alors que le Bayern ne semblait pas vraiment en crise, que du contraire. Le club bavarois a même poursuivi sa route en Ligue des Champions en sortant le PSG et peut encore viser le titre en championnat. Le problème est ailleurs et son départ a déjà été expliqué par la direction de la formation.

Oliver Kahn, membre de la direction, qui a participé à cette prise de décision, s'est même montré implacable à ce sujet. "Après la Coupe du monde, nous avons eu de moins en moins de succès et joué de manière moins attrayante. Les fortes fluctuations des performances ont mis nos objectifs en danger cette saison, mais aussi au-delà de cette saison. C'est pourquoi nous avons réagi maintenant", a-t-il lancé à la presse allemande.