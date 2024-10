"Il s'est ridiculisé", "Désespoir": la presse espagnole incendie Kylian Mbappé après le Clasico

Sans grande surprise, le Français en prend donc pour son grade dans les médias espagnols. Marca, par exemple, souligne le match du Barça tout en pointant clairement Mbappé du doigt. "Barcelone a conquis le Santiago Bernabéu avec du football pur. Le Real Madrid a tenu bon en première mi-temps, mais s'est effondré en seconde. L'entraîneur et les joueurs, mais surtout Mbappé, qui fait face à ses premières critiques depuis qu'il porte le maillot blanc, se sont mal comportés.Il a été hors-jeu à huit reprises, ce qui a plongé ses supporters dans le désespoir", estime le journal.

"Il s'est ridiculisé"

Le journal AS va dans le même sens, jugeant que l'attaquant madrilène n'a pas su créer de danger. "Il a littéralement été laissé hors-jeu", lance d'abord le quotidien, en référence à ses nombreuses situations du genre pendant la rencontre. "Cette éternelle guerre contre le drapeau a semblé entrer dans la tête de Kylian. Son premier Clasico s'est terminé en cauchemar. Halloween, prévu le 31 octobre, est arrivé quelques jours en avance pour le Français", concluent-ils.

Sport va encore plus loin, avec une critique cinglante. "Il s'est ridiculisé de manière historique lors de son premier Clasico. Ce fut l'une de ses pires soirées dans le football professionnel. Le Français s'est montré lent, nerveux et imprécis. Il a très peu participé au jeu offensif", estime le journal.

La démonstration du Barça

La première mi-temps a été essentiellement à l'avantage du Real Madrid qui a multiplié les occasions notamment via Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Mbappé a d'ailleurs cru ouvrir le score pour son premier Clasico mais le but a été annulé suite à une intervention du VAR pour une position de hors-jeu du Français (30e).