Italie: l'AC Milan se saborde à Lecce (2-2), Giroud exclu

Olivier Giroud, auteur en début de match de son 7e but de la saison en championnat, a été exclu pour contestation en fin de rencontre.

Les Rossoneri n'ont plus gagné en Serie A depuis début octobre. L'équipe de Stefano Pioli, troisième, pourrait perdre sa place si Naples bat Empoli dimanche. Lecce, qui a cru à la victoire en fin de match (but annulé), est 13e.

La rencontre a débuté par un coup dur pour les Milanais avec la sortie dès la 10e minute de Rafael Leao, blessé à la cuisse droite après une accélération.

Mais comme contre Paris, les Milanais ont pu compter sur leur buteur Olivier Giroud. Auteur du deuxième but contre les Parisiens, le Français a récidivé en reprenant, comme mardi, un centre de son compatriote Theo Hernandez, cette fois de la cuisse gauche et non de la tête (28e).