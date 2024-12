Ivre, il aurait frappé deux femmes en boîte de nuit: un joueur des Bleus fait l'objet de graves accusations en Italie

Théo Hernandez est au coeur d'une grosse polémique en Italie. L'information émane de Fabrizio Corona, un ancien paparazzi passé par la case prison pour extorsion, qui est aujourd'hui un influenceur connu dans la Botte. Il s'est spécialisé dans la publication de scandales liés au sport. C'est notamment lui qui avait révélé l'affaire des paris sportifs, qui avait touché Fagioli et Tonali il y a quelques mois.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Corona a dévoilé des vidéos issues d'une boîte de nuit privée. Il affirme que Théo Hernandez est visible et agresse deux femmes successivement. On peut voir quelqu'un, sans savoir s'il s'agit bien du défenseur milanais, frapper deux femmes, en les bousculant notamment sur une table. Corona affirme qu'Hernandez était ivre et sous effet du ballon, soit de gaz hilarant. Pour étouffer l'affaire, Hernandez aurait proposé 95.000 euros au propriétaire de cette boîte de nuit, non seulement pour réparer les dégâts causés, mais aussi pour éviter que l'affaire ne s'ébruite.

À ce stade, ni l'AC Milan, ni l'Équipe de France, ni le joueur n'ont pris position sur ce dossier.