Ivres, ils volent un panneau de signalisation... à 24h d'un match: l'UEFA suspend lourdement deux arbitres polonais

Deux arbitres de l'assistance vidéo (VAR) avaient été écartés du match de football entre le Dynamo Kiev et les Rangers, au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, en août dernier. Les deux Polonais ont été interpellés en état d'ébriété la nuit précédant le match. Ils avaient volé un panneau de signalisation.

Bartosz Frankowski et son assistant Tomasz Musial ont été interpellés vers 02h00, panneau en main, à Lublin dans l'est de la Pologne. Ils ont été placés en détention pour vandalisme mais sons sortis sans problème dans la foulée. L'UEFA n'a pas du tout apprécié ce comportement et 2 mois plus tard, la sentence est tombée. Les deux hommes seront ainsi suspendus jusqu'à la fin de la saison pour avoir violé des règles de bonne conduite.