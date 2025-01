"J'aurais pu parler de lui à plusieurs reprises": Kylian Mbappé envoie un gros tacle à Neymar après avoir été accusé de jalousie

Neymar aura eu droit à sa petite réponse. Il y a quelques jours, dans une interview étonnante, l'ancienne star du PSG avait affirmé avoir eu une bonne relation avec le Français, jusqu'à l'arrivée de Lionel Messi, qui aurait rendu Mbappé "jaloux". "Il ne voulait pas me partager avec quiconque et c'est alors que les disputes ont commencé, que son comportement a changé", avait alors lancé le Brésilien.

Interrogé ce mardi par TNT, Mbappé a tenu à répondre. S'il a opté pour un propos globalement diplomatique, il a tout de même lancé une forme d'avertissement à celui qui joue désormais en Arabie Saoudite. "Je suis très concentré sur ce que je fais ici à Madrid. J'ai beaucoup de respect pour Neymar. J'aurais pu parler de lui à plusieurs reprises, mais je veux me souvenir du positif, d'un joueur unique dans l'histoire du football et de tous les moments que nous avons passés à Paris", a-t-il sobrement déclaré, avant de souhaiter bonne chance au joueur et à sa famille.

Les deux hommes semblent donc en froid et Mbappé n'a visiblement pas l'intention de surenchérir. La fin du débat ?