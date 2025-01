"Lorsque Messi est arrivé, je pense qu'il est devenu un peu jaloux": les grosses révélations de Neymar sur sa relation avec Mbappé

"Nous avons passé quelques bonnes années ensemble, mais lorsque Messi est arrivé, je pense qu'il est devenu un peu jaloux" de la relation particulière que les deux anciens partenaires à Barcelone avaient. "Il ne voulait pas me partager avec quiconque et c'est alors que les disputes ont commencé, que son comportement a changé", a continué le Brésilien de 32 ans, qui a quitté le PSG pour le club saoudien d'Al-Hilal en 2023.

Neymar a par ailleurs considéré qu'un manque d'esprit d'équipe a empêché le PSG de réaliser pleinement son potentiel et de gagner la Ligue des champions. "Il faut se rendre compte que tu ne joues pas tout seul. Tu dois avoir les autres à tes côtés: 'Je suis le meilleur, OK', mais qui va te donner le ballon? Tu dois avoir de bons joueurs qui te donnent le ballon", a tenté d'expliquer celui qui a été souvent taxé d'individualisme sur le terrain.

"C'était les ego de tout le monde... donc ça ne pouvait pas marcher. Aujourd'hui, si personne ne court, si personne ne s'entraide, il est impossible de gagner", a-t-il estimé.

Depuis son arrivée en Arabie saoudite, Neymar a connu de nouvelles blessures et a très peu joué. S'il se dit heureux à Al-Hilal, son contrat se termine en juin et "en six mois, tout peut changer", a-t-il souligné.