"Je pense que je serai là, la saison prochaine": Carlo Ancelotti fait une grosse annonce en pleine conférence de presse

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a donné une conférence de presse en amont du match de Liga face à Cadix, qui aura lieu ce samedi. L'Italien se dit convaincu qu'il sera encore "là la saison prochaine", alors que les spéculations sur son avenir à la tête des Merengues s'étaient multipliées ces dernières semaines.

"Le président (du club, NDLR) a toujours été très affectueux avec moi, il continue à l'être et nous devons regarder vers l'avant. Le club est calme, il me montre beaucoup d'affection et je pense que je serai là la saison prochaine, sans aucun doute, et que je respecterai le contrat."

Il ajoute que Vinicius et Toni Kroos seront absents contre Cadix samedi, mais seront prêts pour le quart de finale retour de la Ligue des champions contre Chelsea mardi. Un match qu'Ancelotti aborde sereinement :"Le football européen est beaucoup plus compétitif qu'on ne le dit, surtout les Anglais qui pensent avoir le championnat le plus fort et le plus spectaculaire du monde, mais la vérité est que lorsqu'ils viennent en [coupe d'] Europe, ils se mesurent à des équipes et à un football qui ont peut-être moins d'argent à investir en ce moment, mais qui continuent à se battre, comme le football italien ou le football espagnol."