Johan Bakayoko comme un grand, du but gag et un missile: voici les plus beaux buts de cette semaine en Ligue des Champions

Voici les plus beaux buts de cette semaine de Ligue des Champions, avec notamment du but belge.

Qui dit soirées de Ligue des Champions, dit forcément but de folie ! Avec 18 nouveaux matchs disputés entre mardi et mercredi, de nombreux buts ont été inscrits. Certains magnifiques, d'autres gags et d'autres plus symbolique qu'autre chose.

Petite retrospective de cette semaine de football européen.

1 - Il n'est pas "beau" mais qu'est-ce qu'il est gag

Faisons un peu de patriotisme et commençons par le but ô combien important inscrit par le Club de Bruges. Vainqueur 1-0 d'Aston Villa, les Brugeois ont pu compter sur un coup de "main" bien particulier du défenseur anglais Mings. En prenant le ballon en main dans sa propre surface, le défenseur des Villains a offert un penalty sur un plateau d'argent à Hans Vanaken, qui ne s'est pas fait prier.