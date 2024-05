L1: au PSG, Luis Enrique s'apprête à faire le tri

"J'ai dit à mes joueurs, aucun des matches joués avec le maillot du PSG ne peut être quelconque. Ces matches à venir sont sans enjeu puisque nous avons gagné la Ligue 1 mais il y a la finale de Coupe de France (le 25 mai à Villeneuve-d'Ascq contre Lyon, NDLR) et il faut arriver préparés", a-t-il prévenu.

Au-delà de cet objectif majeur de la saison qu'est la Coupe de France, que le PSG n'a plus gagnée depuis trois ans, Luis Enrique veut insuffler une rage de vaincre permanente à ses joueurs: "Ce qui importe, c'est qui veut porter les couleurs, qui veut représenter la capitale, les supporters, se donner à 100% que ce soit en match amical ou en finale de la Ligue des champions".

Et l'Espagnol de manier le bâton: "Tous les joueurs ne peuvent pas jouer au PSG, l'attitude, l'engagement doivent toujours être à leur maximum. Celui qui n'est pas préparé, qui ne veut jouer que quand ça l'intéresse, qui a d'autres priorités liées a des intérêts individuels qui ne sont pas ceux de l'équipe, ça ne m'intéresse pas, et il ne jouera pas au PSG, c'est un message clair et direct".

La mention d'"intérêts individuels" fait penser à Kylian Mbappé, contre qui l'entraîneur a mené une guerre froide en seconde partie de saison, mais de fait l'entraîneur ne le vise qu'à la marge. En effet, la superstar va partir cet été et la question de son amour des "couleurs" ne se posera plus.