L1: Du mieux et trois premiers points pour l'OM

Il n'y avait pas de drame, pas de crise, mais déjà pas mal de tension. Après un seul match, perdu à Athènes contre le Panathinaïkos (1-0), c'est peut-être prématuré. Mais Marseille joue gros en Ligue des Champions et le match livré mercredi en Grèce avait été vraiment inquiétant pour l'avenir de l'OM dans la compétition européenne et quant à sa valeur actuelle.

Marcelino, qui avait très clairement parlé de "mauvais match", avait annoncé des changements et il y en a eu, avec les titularisations de Vitinha, Valentin Rongier, Chancel Mbemba ou le jeune François-Régis Mughe.

Le technicien espagnol avait aussi laissé entendre que la priorité était le match retour de mardi contre le Panathinaïkos, mais l'OM ne pouvait pas non plus totalement sacrifier son entame de championnat.

Le Stade Vélodrome, bruyant et bien rempli, ne l'aurait pas permis et les Marseillais sont d'ailleurs bien entrés dans le match, avec bien plus d'engagement et de rythme que mercredi à Athènes, où ils avaient paru bien sages et très scolaires.