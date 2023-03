L1: le Paris SG à Brest pour des jours meilleurs

Encore une fois éliminé en huitième de finale de Ligue des champions, le Paris SG retrouve l'ordinaire et la Ligue 1 samedi à Brest (21h00) pour tenter de soigner les maux devenus chroniques au printemps et réparer un peu l'affront européen.

- "Se projeter" sur le championnat -

Interrogé vendredi sur une éventuelle démobilisation de ses joueurs, Galtier, qui a "évacué la déception" à titre personnel, a affirmé que oui, "il y a toujours un risque".

Mercredi, après l'élimination, "les joueurs étaient fatigués et très déçus. De la résignation? Non. Mais de la déception. On en a parlé tous ensemble ce matin. C'est comme ça. Il y avait beaucoup d'attentes, chez nous en interne (...). Il faut maintenant se projeter sur l'objectif du championnat", a déclaré l'entraîneur.

"Le titre n'est pas facile, gagner n'est pas normal. Gagner, c'est difficile. Certes, nous avons huit points d'avance. Mais il faudra se battre jusqu'au bout", a-t-il insisté.

Avec cette belle marge sur son dauphin marseillais, Paris ne doit pas flancher mentalement pour être sûr de finir champion. Et par le passé, lorsqu'elle s'est retrouvée dans cette situation, l'équipe parisienne a su rebondir.

Après la remontada à Barcelone (6-1, victoire 4-0 à l'aller), en 2017, le PSG avait gagné à Lorient (2-1), puis les cinq matches suivants en L1. Mais c'est l'AS Monaco de Mbappé qui avait terminé champion.