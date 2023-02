L1: Mbappé survole le classique, la dynamique s'enraye à Monaco

Kylian Mbappé a éclairé le classique Marseille-Paris SG de son talent et d'un doublé record (3-0) venu rassurer le club parisien et briser l'élan de l'OM, qui reste néanmoins deuxième du classement devant Monaco, balayé par Nice (3-0) dimanche en Ligue 1.

Mbappé n'a jamais perdu contre Marseille, et avec de telles performances, cela ne semble pas près d'arriver. L'attaquant, absent le 8 février en Coupe lors de la défaite parisienne au Vélodrome (2-1), a éteint le stade de la cité phocéenne, pourtant surchauffé.

Son doublé spectaculaire (25e, 55e), sur des passes de Lionel Messi, lui permet d'égaler Edinson Cavani avec 200 buts, un record sous le maillot parisien. En seulement cinq saisons et demie, le Bondynois a déjà une place de premier choix dans les livres d'histoire du club de la capitale.

Paris trône de son côté tout en haut du classement, avec huit points d'avance désormais sur son dauphin marseillais, un boulevard vers un nouveau titre en Championnat.

"On a repris de la confiance. On a fait des différences, on a eu de la solidité, on a changé (de visage) dans les intentions, dans l'agressivité" par rapport à l'élimination en Coupe, a souligné Sergio Ramos sur Prime Vidéo.

L'absence de Neymar n'a pas pesé sur la rencontre, lors de laquelle Messi a également marqué, sur un service de... Mbappé. La blessure inquiétante de Presnel Kimpembe est le seul point noir de la soirée parisienne, à dix jours de son déplacement à Munich en Ligue des champions, où il espère renverser la tendance après la défaite 1-0 du match aller.