L1: Randal Kolo Muani, déception et rédemption

C'est l'une des interrogations de la saison côté parisien: Kylian Mbappé parti au Real Madrid, qui va donc pouvoir inscrire les dizaines de but que marquait chaque saison le meilleur buteur de l'histoire du club?

L'entraîneur Luis Enrique, qui avait été indulgent avec Kolo Muani lors de l'exercice précédent, lui a préféré Gonçalo Ramos, son concurrent au poste de numéro 9, au début du match.

Mais le destin a vite offert à l'international français une nouvelle chance, puisqu'il a bénéficié de la sortie sur blessure de Ramos pour faire son entrée dès la 20e minute.

Quatre minutes plus tard, "RKM" trouvait la barre de la tête, servi proche du but par Achraf Hakimi. L'on pouvait alors voir le verre à moitié plein, puisqu'il s'est procuré très vite une occasion de but...