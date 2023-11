L1/Rennes: Genesio jette l'éponge, Stéphan revient

"D’un commun accord avec le Stade Rennais F.C., et pour des raisons notamment personnelles, Bruno Genesio quitte ses fonctions d’entraîneur général", a écrit le club breton dans son communiqué.

Autre coïncidence cruelle: c'est une défaite 1-0 à domicile, dimanche dernier, contre la lanterne rouge Lyon, où Genesio est né et a joué comme milieu de terrain presque toute sa carrière, qui aura clos son aventure bretonne.

Ironie du sort, Stéphan avait été le déclencheur du départ de Bruno Genesio de l'Olympique lyonnais, en avril 2019, en remportant une demi-finale de Coupe de France (3-2) au Parc OL, avant que Genesio ne lui succède sur le banc rouge et noir en mars 2021.

"Il sera remplacé par Julien Stéphan", ajoute-t-il, sans préciser s'il s'agit d'un intérim jusqu'à la fin de la saison, comme évoqué par la presse, ou une solution plus pérenne.

Mais Rennes affichant par ailleurs un visage plutôt emballant en Ligue Europa -- il est en tête de son groupe et assuré d'être, au pire, repêché en Ligue Europa Conférence --, l'actionnaire principal du club, François Pinault, et la direction, semblaient enclins à poursuivre la route commune.

Sous contrat jusqu'en 2025, le technicien semble avoir voulu lui-même tourner la page.

Ces derniers temps, il s'était souvent montré impuissant et agacé par l'inconstance de son équipe, déterminée et efficace en C3, apathique et plombée par une séries d'erreurs individuelles en championnat.

Dans "le football de haut niveau, il y a des éléments indispensables, essentiels, ce sont la motivation, l'engagement, la solidarité. Depuis le début de saison, chaque fois qu'on a eu ces valeurs-là, on a gagné. Lorsqu'elles ont été un peu moins présentes, on n'a pas gagné", avait résumé le coach après une victoire probante face au Panathinaïkos (3-1), le 9 novembre, trois jours avant la réception fatale de Lyon.

"Je ne suis pas venu à Rennes pour jouer la 10e place", avait-il aussi martelé, insinuant, par ailleurs, que tout le monde ne tirait pas dans le même sens au sein du club.

- Florian Maurice fragilisé -

Son départ inattendu renforcera ses détracteurs qui pointent le manque de caractère de ses équipes et son coaching en match défaillant.

Sur 37 rencontres de Ligue 1 où Rennes s'est retrouvé mené sous ses ordres, 30 se sont soldés par des défaites pour 2 victoires seulement...

Il n'en demeure pas moins que les Rouges et Noirs ont franchi un palier avec lui.

Ils ont ainsi battu leur record du nombre de points sur une saison en 2022 (66), puis à nouveau en 2023 (68), finissant au pied du podium.

Sur la scène continentale, les Bretons ont passé la phase de groupe en Ligue Europa Conférence en 2021-2022 et en Ligue Europa la saison passée, remportant avec lui dix de leurs quinze matches de poule (quatre nuls, une défaite), contre trois sur vingt-six avant son arrivée.

Avec Julien Stéphan, né à Rennes, le club breton mise sur un technicien qu'il a forgé, puisqu'il avait entraîné les U19 puis la réserve avant de prendre en main l'équipe A en 2018.

Mais les grandes manœuvres ne sont peut-être pas finies. Le départ de Genesio fragilise la position du directeur sportif Florian Maurice, grand instigateur de son arrivée sur les bords de la Vilaine.

Critiqués ensemble pour le dernier mercato et leur choix notamment de faire confiance à la jeunesse en défense, ils pourraient aussi faire leurs valises ensemble, à en croire la presse locale.