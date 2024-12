La boulette: il signe en Iran pour jouer contre Cristiano Ronaldo et... se trompe de club

Seulement, ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est qu'il y a deux "Esteghal" en Iran. Esteghal FC et Esteghlal Khuzestan. Et c'est dans le second club cité que Bifouma a signé, alors que c'est Esteghal FC qui affrontait le Al-Nassr de CR7.

Ex-Espanyol Forward Thievy Bifouma: "Why did I decide to play in the Iranian league? I had the chance to play in Turkey, but my wife did not agree to move there. I wish to play against Cristiano Ronaldo before I retire. Considering that he is now in Asia and there was an pic.twitter.com/qCpT4yVSPX