La classe: un enfant court vers Thibaut Courtois sur le terrain, le portier réagit de la meilleure des façons

Avec un triplé de Kylian Mbappé, le Real Madrid a surclassé Valladolid (0-3) samedi soir lors de la 21e journée de Liga. Thibaut Courtois et ses coéquipiers comptent 49 points en tête du championnat, soit quatre de plus que l'Atlético, qui n'a pris qu'un point contre Villarreal dans l'après-midi (1-1), et dix de plus que le FC Barcelone.

Courtois s'est illustré en début de rencontre en détournant une tête au premier poteau de David Torres (2e)... mais pas que. En effet, après la rencontre, le portier a pu donner le sourire à un jeune fan qui était monté sur le terrain.