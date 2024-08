La fin d'une légende du football portugais: Pepe annonce son départ à la retraite

Il est l'un des plus grands défenseurs des 20 dernières années. Pepe, la légende du football portugais âgée de 41 ans, a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière. Le défenseur central, libre de tout contrat après un dernier passage à Porto, va ainsi mettre fin à une carrière longue de 21 ans, qui l'a emmené de Maritimo à Porto, en passant par le Real Madrid et Besiktas.

Au total, il aura disputé 742 matchs en club, devenant un défenseur robuste, connu pour son tempérament et sa fiabilité. Au Real madrid, il aura joué un peu plus de 300 matchs, par exemple. Au total, en clubs et en sélection, Pepe aura remporté pas moins de 30 titres, dont trois fois la Ligue des Champions. Il a aussi remporté l'Euro 2016 avec le Portugal, qu'il aura représenté 141 fois entre 2007 et 2024.