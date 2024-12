"À la fin, nous avons joué comme des moins de 15 ans": Bernardo Silva s'emporte après la défaite de City dans le derby

"Nous voulons mieux jouer, nous créer des occasions, mais à l'heure actuelle ce n'est pas possible", a-t-il dit. "On donne des buts, c'est notre faute. Les résultats ne sont pas bons, le match n'était pas exceptionnel", a-t-il ajouté.

"Nous devons nous regarder dans le miroir. Vous ne pouvez pas dire 'oh, c'est pas de chance', non. Ce sont les décisions que vous prenez. Aujourd'hui, à la fin, nous avons joué comme des moins de 15 ans", a déclaré le milieu portugais.

"À la 87e minute du derby, on gagne 1-0 et notre corner se termine sur un pénalty pour eux. Si vous prenez des décisions stupides à trois ou quatre minutes de la fin, vous méritez de payer pour cela", a réagi Bernardo Silva, très énervé au micro de Sky Sports.

Le derby a été pauvre en occasions de but des deux côtés. Mais Manchester United a tout renversé dans les derniers instants, sur un pénalty de Bruno Fernandes (88e, 1-1) et un but d'Amad Diallo (90e, 2-1).

Interrogé par la BBC, l'attaquant Phil Foden a lui appelé ses partenaires à se "serrer les coudes" pour surmonter cette crise de résultats. Les "Citizens", champions d'Angleterre six fois dans les sept dernières saisons, ont peut-être une fragilité mentale, a-t-il reconnu.

"Au début, quand on perd quelques matches, non, mais quand ça arrive souvent, on a l'impression que c'est une question de mental. Nous devons sortir de cette situation, retrouver le chemin de la victoire et nous ressaisir", a dit l'international anglais.