La journée du mercato du 21/08: le transfert de Romelu Lukaku se précise de plus en plus

L'accord entre Naples et Chelsea semble se préciser pour le transfert de Romelu Lukaku. L'attaquant des Blues devrait bien rejoindre le club italien, selon Fabrizio Romano. Les Napolitains le voulaient depuis des semaines, notamment Antonio Conte, qui connaît bien les qualités du buteur. L'accord devrait être conclu dans les prochains jours, avec une réunion prévue entre les deux directions dans les prochaines heures.

Romelu Lukaku deal expected to happen as Napoli are advancing in talks with Chelsea.



Napoli director will meet with Chelsea in London in the next 24h to proceed and try find final solution.



All parties involved expect Lukaku to become new Napoli player in the next days. pic.twitter.com/043LCKdXuK