La journée du mercato du 26/08: Neymar s'est fait recaler par le Barça, l'Union perd une de ses stars

C'est fait pour Arthur Vermeeren. Le jeune milieu de terrain des Diables Rouges va être prêté avec option d'achat du côté de Leipzig, alors que l'Atlético de Madrid ne peut pas lui offrir le temps de jeu qu'il recherche. Le joueur va bientôt se rendre en Allemagne pour passer des tests médicaux.

Arthur Vermeeren to RB Leipzig, here we go! Verbal agreement in place between the clubs after player’s decision made.



Atlético Madrid have authorized Arthur for medical tests in Germany.



Initial loan expected to include a BUY clause. More details to follow. pic.twitter.com/Rl5W4MqCqW