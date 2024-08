La journée du mercato du 7/08: Naples ne lâche pas Lukaku, Anderlecht confirme une arrivée

C'est l'un des transferts de l'été: Julian Alvarez va signer à l'Atlético Madrid. Un accord aurait été trouvé avec Manchester City, qui pourrait atteindre les 95 millions d'euros (75 millions fixe et 20 de plus en bonus). Un accord a aussi été trouvé entre le joueur et le club espagnol. Tout devrait s'accélérer prochainement !

Atlético Madrid are preparing all documents for Julián Álvarez deal.



It could take some more time to sign, it’s not guaranteed to be today yet — but verbal agreement confirmed on all sides.



Julián agreed on contract until 2029, City will get €75m plus €20m add-ons. pic.twitter.com/mHapKeoxlr