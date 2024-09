Le boss, l'ouvrier et le gréviste

À quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre entre les Rossoneri et Liverpool en Ligue des Champions, Ibra est interrogé par la télévision italienne. A la question lui demandant la nature exacte de sa fonction, il a répondu sèchement : "C’est très simple. Je suis le boss et ils travaillent tous pour moi" … Véritable institution en Italie et en Europe, l’AC Milan mérite mieux qu’un dirigeant davantage intéressé par son propre personnage et ces petites phrases au goût de vanité. Bizarrement, on n’a pas entendu Ibra après le match et la correction infligée par les Reds…

Jeudi, j’étais au Metropolitano pour la rencontre entre l’Atletico et Leipzig. Là-bas, dans l’équipe des Colchoneros, il n’y a pas de place pour l’insolence et l’orgueil mal placé. À l’image d’Antoine Griezmann… Le Français est un ouvrier aux pieds d’or. Jamais hautain, jamais insultant, Griezmann travaille et fait souvent le sale boulot. Chez lui ne s’expriment que son humilité, son intelligence de jeu et son talent. Ce soir-là, c’était du pur régal.