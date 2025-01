Le mercato EN DIRECT: Keylor Navas, sans club depuis 6 mois, pourrait retrouver un emploi

Football étranger

Vinicius fait trembler le Real

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le club madrilène, Vinicius n'en reste pas moins un joueur désiré. Depuis plusieurs semaines, une rumeur saoudienne arrive avec insistance du côté de la capitale espagnole. Même si le Brésilien n'a jamais vraiment manifesté son envie d'ailleurs, il n'a pas fermé la porte non plus. Marca révèle même qu'aucune discussion concernant unr prolongation n'est dans les tuyaux à l'heure actuelle et l'horizon reste flou.

Cependant, on peut tout de même fortement douté d'un départ de Vinicius cette année. Les années suivantes, cependant...